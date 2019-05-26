شاهد فى دقيقة.. مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان هيئة السكة الحديد عن حجز تذاكر قطارات عيد الفطر، يقدم "الخليج 365" فى 10 معلومات مواعيد حجز قطارات فترة العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل. 1ـ هيئة السكة الحديد بدأت منذ يوم الخميس 16 مايو حجز تذاكر قطارات العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل الطبيعى. 2ـ الجمعة تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان. 3ـ السبت تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان. 4ـ الأحد تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان. Advertisements 5ـ الاثنين تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان. 6ـ الثلاثاء تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان. 7- الحجز يتم بموجب بطاقة الرقم القومى مع تحديد 4 تذاكر لكل راكب كحد أقصى 8- قررت السكة الحديد قصر حجز قطارات فترة العيد على 4 محطات قيام. 9- محطات القيام المحددة لحجز تذاكر قطارات العيد هى محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية. 10- قامت السكة الحديد بغلق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة العيد.

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