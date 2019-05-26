شكرا لقرائتكم خبر عن عون للعبد وطمأنينة لقلب المؤمن.. 6 فضائل للصلاة توضحها "الإفتاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، فضائل الصلاة، وقالت إن من بينها أن الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر، وأنها من أعظم العبادات لله عز وجل.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن من فضائل الصلاة أنها أحد أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتبعث نور وطمأنينة لقلب المؤمن، وهى عون للعبد فى حياته.

يذكر أن دار الإفتاء كانت قد أكدت أهمية استغلال شهر رمضان الكريم فى تعليم وتشجيع الأبناء على أداء العبادات المختلفة، من صلاة وصيام وقيام وتلاوة القرآن الكريم، وقالت إنه من الأمور الجيدة ان يصطحب الآباء أبناءهم المميزين إلى صلاة التراويح، ليعيشوا الجوّ الإيمانى ويشهدوا وحدة المسلمين وترابطهم، إذ يجتمعون فى مكان واحد خلف إمام واحد يُصلّون مخلصين لله رب العالمين".

وأضافت دار الإفتاء فى منشوراتها: "يجب على الوالدين تشجيع أولادهما على قراءة القرآن وحفظه، لما لهذا الشهر من خصوصية، فهو شهر أُنزل فيه القرآن هدىً للناس، كما أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعويد الأطفال على قراءة القرآن وحفظه، لما فيه من أجواء إيمانية تهيّئ الأرواح للإقبال على الطاعات".

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