الوزير: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد

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أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم، بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير، وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر في رمسيس، حيث تابع الوزير، انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمئن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.

ووجه وزير النقل، خلال جولته بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية، ليصبح الركوب في القطارات لكافة المواطنين بما فيهم موظفي الهيئة من خلال التذكرة، ثم استقل الوزير قطار 980 حتى الإسكندرية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وفي محطة مصر بالإسكندرية، تفقد أعمال تطوير المحطة

ووجه وزير النقل، خلال جولته بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية، ليصبح الركوب في القطارات لكافة المواطنين بما فيهم موظفي الهيئة من خلال التذكرة، ثم استقل الوزير قطار 980 حتى الإسكندرية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. Advertisements وفي محطة مصر بالإسكندرية، تفقد أعمال تطوير المحطة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 145 مليون جنيه، حيث تشتمل تلك الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات، وكذلك إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية والواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري للحفاظ على المظهر الأثري لها. وأمر وزير النقل بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير داخل المحطة قبل نهاية سبتمبر 2019 على أن يتم الانتهاء من الواجهة الخارجية قبل نهاية أبريل 2020، وكذلك سرعة تركيب كشافات الإنارة الجديدة بالمحطة والأكشاك الجديدة على الأرصفة طبقا لمنظومة الأكشاك الجديدة التى وجه بها الوزير، وأن يتم الاهتمام بالصيانة الدورية لمنظومة الحريق بالمحطة، وعمل التنسيق اللازم لكافة المبان التي يتم تطويرها داخل المحطة، كما شدد على ضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظا على سلامة الركاب. واستقل الوزير، قطار أبوقير حتى محطة سيدي جابر، والتقى بالركاب، معلنا أن هذا الخط سيتم استبداله بمترو جر كهربي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية. وفي سيدي جابر، تفقد االوزير المحطة ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية والاستغلال الأمثل للمول التجاري الموجود بالمحطة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وزيادة منافذ بيع التذاكر وتغيير أماكنها إلى الدور الأرضي بدلا من العلوي تسهيلا على الركاب، كما تفقد نفق المشاه الذي تم إعاده فتحه بناءا على توجيهات وزير النقل خلال زيارته الاخيرة للمحطة.

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