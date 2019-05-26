شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري يرفض وقف «رامز في الشلال» لانتفاء القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي يطلب فيها بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث حلقات برنامج «رامز في الشلال»، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

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جاء في الدعوى أن قناة «إم بي سي مصر»، التي يذاع عليها البرنامج، دأبت خلال السنوات الماضية على إنتاج برنامج هزلي يقدمه رامز جلال، ويقوم بإعداده والاتفاق مع ضيوف البرنامج المخرج اللبناني جاد شويري.

وأضافت الدعوى أن أولى حلقات هذا البرنامج في بداية شهر رمضان استضاف راقصة، وكانت الحلقة صادمة لشعب مصر وللأسرة المصرية، وقامت هذه الراقصة بوصلة من السباب والألفاظ النابية الخادشة للحياء والذوق العام.

وأشارت الدعوى إلى مخالفة البرنامج للأصول والقيم، وأنه قد يتسبب في أزمات قلبية وصحية لضيوفه، وهو ما يمثل جرائم الشروع في القتل قانونيا.