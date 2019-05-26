شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة عبر " الهولوجرام ".. ويتنى هيوستن فى جولة غنائية بعد 7 أعوام من وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على عزم أسرة ويتنى هيوستن، المغنية الأمريكية الشهيرة التى توفت عام 2012 الموافقة على استخدام أغانيها التى لم تذاع من قبل فى جولة حفلات ثلاثية الأبعاد تتم من خلال تقنية " "الهولوجرام "، وهو ما يفتح المجال أمام تنظيم حفلات لنجوم رحلوا عن العالم بهذه التقنية.

وقالت الصحيفة إن هذه التقنية يمكن استخدامها فى إعادة إحياء حفلات لفرق شهيرة مثل البيتلز وغيرها، وربما يكون لها معجبين جدد لم يعاصروا تلك الحقبات، موضحة إن الإعلان عن جولة ويتنى أطلق السباق التكنولوجي لجلب أكثر التجارب الحية واقعية إلى الحشود فى حفلات ثلاثة الأبعاد.

ومع ذلك، لا تزال تحظى هذه التكنولوجيا باتهامات الذوق السيئ وهو ما يعرقل انطلاقها كما حدث فى وقت سابق من هذا العام بتأجيل جولة الهولوجرام للمطربة الراحلة إيمى واينهاوس، لكن بالنسبة للمطورين الذين يسارعون لإظهار تأثيرات "حية" للعصر الجديد ، يبدو أن القضية المهمة الوحيدة لهم هى أن يظهروا بشكل جيد.

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وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تطلق شركة " Base Hologram" جولة هيوستن بعد تأجيلها جولة إيمى واينهاوس.

في بيان ، وصفت الشركة الجولة بأنها ستكون "حفلة موسيقية مسرحية مذهلة للاحتفال بحياتها المذهلة وعملها وإرثها الدائم". ستعرض هيوستن على أنها صورة ثلاثية الأبعاد ، مع تسجيلات لغنائها مدعومة من فرقة موسيقية حية. ولكن لم يتم الإعلان بعد عن تواريخ أو أماكن تلك الحفلات.

وقالت بات هيوستن ، شقيقة المغنية: "ويتنى لطالما كانت فخورة بعائلتها ومعجبيها.. لقد أحببت جماهيرها وهذا هو السبب في أننا نعرف أنها كانت ستحب هذا المفهوم المسرحى المجسم ".