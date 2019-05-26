أخبار مصر

السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الاثنين طرح للحجز أمام المسافرين مقاعد القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث تقوم غدا بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو.

 

Advertisements

كما تقوم هيئة السكة الحديد الثلاثاء بطرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، وتقوم الأربعاء بطرح للحجز مقاعد التى ستتحرك يوم 30 مايو، بحيث يتم طرح للحجز مقاعد قطارات كل يوم قبل السفر بـ 24 ساعة حتى نهاية تشغيل القطارات الإضافية.

 

وأصدر رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان تعليمات باستمرار وقف منافذ الحجز الخارجية طوال فترة تشغيل العيد وطرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز من أجل إحكام الرقابة على بيع التذاكر طوال فترة العيد وضمان عدم تسربها للسوق السوداء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا