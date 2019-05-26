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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان مادة الرياضيات على التابلت.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الرياضيات في الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية بالمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والواحدة ظهراً للفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحاناتهم على التابلت فى المدارس مكتملة البنية التكنولوجية، وورقيا لدى بعض الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى المدارس غير المكتملة تكنولوجيا.
وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام توقفت الخميس الماضى بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أن تنتهى الامتحانات السبت المقبل 1 يونيو القادم.
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