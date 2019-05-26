شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن النائم وساندرز المجنون.. أشهر إهانات ترامب لخصومه الديمقراطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اليوم الأول لدخوله المعترك السياسى، بإعلان ترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، اعتاد الرئيس دونالد ترامب توجيه الإهانات لخصومه الديمقراطيين، حتى أنه ما يزال يصف منافسته السابقة هيلارى كلينتون بـ"المحتالة" حتى الآن.

ومع انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية 2020، وإعلان عدد غير مسبوق من الديمقراطيين ترشحهم للرئاسة، بدأ "ترامب" استخدام أسلوبه المعتاد مع خصومه، بإطلاق الألقاب والأوصاف المختلفة عليه، والمبادرة بمهاجمتهم.

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ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا عن الديمقراطيين الذين أهانهم "ترامب"، رصدت فيه أسماءهم وعدد المرات التى تعرضوا فيها للإهانة من الرئيس، والمناسبات التى حدثت فيها تلك الإهانات.

وقالت الصحيفة إن جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، والأوفر حظا حتى الآن بين صفوف المرشحين الديمقراطيين، تعرض للإهانة من "ترامب" حوالى 21 مرة، وقال عنه إنه "شخص محدود الذكاء"، وووصفه مرارا بـ "جو بايدن النائم"، بينما سخر من الاتهامات التى واجهته بتعمده تقبيل النساء، قائلا: "جنرال تعال هنا، امنحنى قبلة.. شعرت وكأننى جو بايدن".

وأهان الرئيس الأمريكى السيناتور بيرنى ساندرز 14 مرة، ووصفه بـ"بيرنى المجنون"، بينما أهان السيناتور إليزابيث وارن 10 مرات وأطلق عليها "بوكاهنتس"، فى إشارة إلى الفيلم الذى يحمل الاسم نفسه ويتناول قصة أمريكية من الهنود الحمر. كما وصف "ترامب" المرشح بيل دى بلاسيو بأنه أسوأ عمدة، وسخر ذات مرة من مرشحة أخرى بينما كنت تلقى خطابها وسط الجليد، وقال فى نهاية خطابة بدت مثل سيدة الثلج.