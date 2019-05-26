شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

طقس الاثنين لطيف شمالا حار على باقى الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة التاريخ

يقدم "الخليج 365"سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.

الوصايا الأمنية الـ7 لجماهير الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية.. تعرف عليها

يستضيف نادى الزمالك فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فريق نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

صور.. كيف تتنقل داخل مطار القاهرة بوسيلة سهلة وبدون تكلفة؟

توفر شركة ميناء القاهرة الجوى اتوبيس داخلى مجانى بمطار القاهرة الدولى، والمعروف باسم "الشاتل باص" وذلك لكى يتمكن الركاب والمسافرين من التنقل بين مباني صالات السفر والوصول بوسيلة سهلة وسريعة وبدون تكلفة، خاصة أن المسافر الحديث يجد بعض الصعوبات في الوصول إلى وجهته أثناء وصوله إلى مطار القاهرة، وذلك بسبب تعدد مبانى المطار.

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صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.11%

اعتمد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة 82.11%.

الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء تحدد الرؤية الشرعية

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

صور.. إحباط تهريب 800 كيلو مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات والمخدرات

أحبطت الشرطة جلب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.

شاهد فى دقيقة.. مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

بعد إعلان هيئة السكة الحديد عن حجز تذاكر قطارات عيد الفطر، يقدم "الخليج 365" فى 10 معلومات مواعيد حجز قطارات فترة العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل.

سفراء القارة السمراء يحتفلون بـ"يوم أفريقيا" تحت شعار عام اللاجئين

احتفلت مجموعة السفراء الأفارقة ووفد الاتحاد الأفريقى فى القاهرة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالذكرى 56 لإنشاء الاتحاد الأفريقى، التى تُعرف بـ"يوم أفريقيا"، وذلك بمشاركة سفراء عدد من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وممثلى قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والدبلوماسى.