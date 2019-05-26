- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء القارة السمراء يحتفلون بـ"يوم أفريقيا" تحت شعار عام اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مجموعة السفراء الأفارقة ووفد الاتحاد الأفريقى فى القاهرة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالذكرى 56 لإنشاء الاتحاد الأفريقى، التى تُعرف بـ"يوم أفريقيا"، وذلك بمشاركة سفراء عدد من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وممثلى قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والدبلوماسى.
عُقد الاحتفالية تحت شعار الاتحاد الأفريقى لعام 2019 "عام اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا: نحو حلول دائمة للتهجير القسرى فى أفريقيا"، وكانت فرصة حارة لتسليط الضوء على جهود وإنجازات الاتحاد الأفريقى، والتفكير فى التحديات التى ما تزال تواجه شعوب وحكومات القارة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفراء القارة السمراء يحتفلون بـ"يوم أفريقيا" تحت شعار عام اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.