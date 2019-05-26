شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": فيلم مصرى ضمن مسابقة مهرجان بروكلين السينمائى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم المصرى "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة فى فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائى، التى تُعقد فى الفترة من 31 مايو حتى 9 يونيو المقبل.

الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأتى إيمانا بدور السينما المهم فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة.

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وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إنها سعيدة للغاية باختيار الفيلم للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان بروكلين السينمائى بالولايات المتحدة الأمريكية، لينافس أفلاما من مختلف دول العالم، ما يعدّ دليلا على نجاحه وقدرته على توصيل الفكرة للجمهور. متابعة: "أحداث الفيلم تتناول عددًا من القضايا الاجتماعية التى تواجهها سيدات المجتمعات الريفية، وقد نجح الفيلم فى الحصول على جائزتين لأفضل تأليف وأفضل إخراج فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة".

يُذكر أنه من المقرر أن يُعرض فيلم "بين بحرين" مرتين خلال المهرجان، الأولى الثلاثاء 4 يونيو باستديوهات ويندميلز، والثانية يوم الخميس 6 يونيو بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة، تليها ندوة للمناقشة. ويُعدّ مهرجان بروكلين السينمائى مهرجانا دوليا تنافسيا، يهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزا لصناعة السينما.

الفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس.