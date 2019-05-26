الإفتاء توضح حكم الشرع فى قصات الشعر الغريبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت دار الإفتاء المصرية، على قصات الشعر الغريبة التى يجريها الشباب فى شعر الرأس، حيث نشرت الدار عبر صفحاتها الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"انستجرام" صورة لشاب قص شعره قصة غريبة.
وعلقت دار الإفتاء على صورة الشاب بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه :"عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع".
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