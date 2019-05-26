أخبار مصر

نقابة الصحفيين تجرى قرعة تأشيرات الحج المجانية لأعضائها غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تجرى قرعة تأشيرات الحج المجانية لأعضائها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى نقابة الصحفيين قرعة علنية، غدا الاثنين، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التى ترد للنقابة من سفارة المملكة العربية ، أسوة بما جرى خلال العامين الماضيين.

 

وأكدت نقابة الصحفيين، أنه عقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات مع الاقتراب من موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة.

Advertisements

 

كانت لجنة الحج والعمرة قد قررت تأجيل إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية من السبت 25 مايو حتى الاثنين 27 مايو الجارى، بناء على طلب عديد من الزملاء تأجيل موعد قرعة تأشيرات الحج لرغبتهم فى حضور القرعة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تجرى قرعة تأشيرات الحج المجانية لأعضائها غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا