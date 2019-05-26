حاولت إدخال مخدارت الحجز".. المشدد 3 سنوات لربة منزل ضبط بحوزتها "ترمادول" داخل قسم المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتها مخدر الترمادول داخل قسم المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وبعضوية المستشارين يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المصود، وسمير رزق.

أسندت النيابة للمتهمة "خلود.ر"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول، بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، خلال زيارتها لأحد المسجونين بقسم المرج.

وقال النقيب محمود السيد، في تحقيقات النيابة العامة، إنه حال مباشرة عمله بتفتيش الزيارات بقسم المرج، عُثر بحوزة المتهمة على قطع لجوهر الترمادول المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر، وتوالت النيابة التحقيقات.