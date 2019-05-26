"علم بثرائه فحاول سرقته".. حبس سمسار استعان بآخرين وقتلوا جراح يمني بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، حبس سمسار و4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل يمني لسرقته، بمنطقة بولاق الدكرور.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين سمسار استعان بمسجلين خطر لسرقته فصعدا إلى شقته، وكبلاه وكمما فمه حتى مات مختنقا.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن السمسار ساعد المجني عليه في شراء الشقة، ليقطن بها، وهو العقل المدبر للجريمة، وأنه عندما علم بثرائه قرر التخطيط لسرقته فاستعان باثنين آخرين من أصدقائه يعملان في السمسمرة وحراسة العقارات، واتفق معهم على سرقة المجني عليه مستغلا حيازته لنسخة من مفتاح الشقة خاصة أنه كان يذهب للشقة مع المجني عليه عندما اشتراها قبل 15 يومًا من الجريمة.

وشرحت التحقيقات أن المتهمين حددوا وقت ارتكاب الجريمة يوم 19 مايو وتوجهوا إلى الشقة الساعة السادسة صباحا بعدما حدد لهما السمسار مكانها وانتظرهما بالأسفل فصعدا اليها وفتحا الباب بالمفتاح وعندما شعر بهما المجني عليه قاما بتكبيله وتكميم فمه وأثناء بحثهما عن الأموال اختنق المجني عليه نتيجة شدة التكميم فاستولي المتهمان على 68 ألف جنيه و500 دولار و12 ألف دينار يمني وفرا هاربين والتقيا بالسمسار وتقاسموا الأموال وفروا هاربين.

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حدد فريق البحث مكان المتهمين وتبين أن جميعهم من محافظة المنيا فتم إعداد عدة مأموريات لمطاردتهم ونجحت القوات برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرواد أيمن سكوري وكريم عبد الرازق واحمد مندور معاوني المباحث في ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بالجريمة كاملة، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق

كانت البداية بتلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية اخطارا يوم 20 مايو بالعثور على جثة مسن يمني الجنسية داخل شقة بمنطقة فيصل انتقلت على الفور مباحث الجيزة وتبين ان الجثة لطبيب جراح يدعي "نجيب.م.ط" يقطن بمفرده في شقة وعثر عليه جثة هامدة مقيد من اليدين والقدمين وحول فمه لاصق.

ورجحت المعاينة والمناظرة الأولية ان المجني عليه مات مخنوقا حيث لا توجد إصابات بجسده كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة ورجحت التحريات أن الجريمة تمت بدافع السرقة، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف غموض الجريمة حيث تولى ضباط المباحث فحص كاميرات المراقبة المطلة على عقار المجني عليه واستجواب الجيران وسكان الشارع المحيط بمسرح الجريمة.

وناقش فريق البحث نجل شقيق المجني عليه الذي عثر علي جثته بعدما اتصل به هاتفيا ولم يجبه فتوجه الي شقته للاطمئنان عليه واستعان بالجيران لكسر باب الشقة ليعثروا عليه جثة هامدة، كما تمت مناقشة سكان العقار والبواب للتوصل الي هوية المترددين في توقيت الجريمة علي العقار، وانتقلت نيابة حوادث جنوب الجيزة الي مسرح الحادث لإجراء المعاينة التصويرية وقام خبراء الادلة الجنائية برفع الاثار البيولوجية من دماء وبصمات لفحصها كما تم نقل جثة المجني عليه الي مشرحة زينهم لتنفيذ قرار النيابة بتشريحها وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.

وأخطرت الجهات الأمنية والقضائية السفارة بالقاهرة، وحضر مندوبها للتحقيق حيث يتم إنهاء الاجراءات اللازمة، لنقل الجثمان لدولته.