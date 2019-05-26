مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية قبل السحور بسوهاج، وتمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من السيطرة على المشاجرة وضبط مرتكبي الواقعة.
تلقى مركز شرطة أخميم بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الملك دائرة المركز بين كلٍ من (طرف أول): "عامل، 63 سنة، متوفي إثر إصابته بعيار ناري و5 آخرين مصابين، وطرف ثان: سائقين وعامل جميعهم مقيمين بذات الناحية وذلك لخلافات الجيرة، وقام خلالها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول فأودوا بحياة الأول وأصابوا الباقين.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة عبارة عن ( 2 بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار).
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