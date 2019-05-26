مقتل تاجر خليجي على يد شريكه بالإسكندرية بسبب الخلافات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثرت أجهزة الأمن بالإسكندرية، على جثة تاجر فحم مقتولا داخل شقته، وتبين أن خلافات مع شريكة لعجزه عن سداد ديونه وراء مقتله.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا بالعثور على جثة (تاجر فحم، يحمل جنسية إحدى الدول العربية) داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد من يده اليمنى بمنضدة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة 40 سنة، عاطل 31 سنة، حارس خاص 25 سنة " مصاب " ، عاطل 28 سنة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم عدا المتهم الثاني وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وأضاف الأول بارتباطه بشراكة مع المجني عليه في تجارة الفحم وخلال الآونة الأخيرة حدثت خلافات مالية بينهما لمطالبته للمجني عليه دفع مبلغ (12 ألف دولار) مديونية له من تجارتهما حيث رفض المجني عليه السداد فأستعان بالمتهم الثاني لمساعدته في استرداد أمواله من المجني عليه نظير حصوله على مبلغ مالي فاستعان المتهم الثاني بالثالث والرابع لتنفيذ مخططهما وأعدوا لذلك (سلاح أبيض "مطواة" شريط لاصق).

وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين الثاني والثالث والرابع إلى المجني عليه بمحل سكنه بقصد المتاجرة معه في الفحم وعقب دخولهم الشقة طالبوا المجني عليه سداد المبلغ المستحق عليه لدى المتهم الأول فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حيث قام الرابع بإشهار المطواة فحدثت إصابة الثالث بطريق الخطأ.

فقام المجنى عليه بالصياح وخشية افتضاح أمرهم قاموا بتكبيله وتكميمه بلاصق وتكبيل يده بمنضدة وقام الثاني بالتعدي عليه بالأيدي فأودى بحياته وهربوا، بإرشاد المتهم الرابع تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .