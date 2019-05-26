موظف مفصول يتفق مع زوجته على استدراج مدير شركة لتصويره عاريا وابتزازه بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتفق موظف مفصول مع زوجته على استدراج مدير شركة وابتزازه وتصويره عاريا في المرج، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من (موظف سابق بالشركة ، وزوجته مقيمين دائرة القسم)، وقرر بأنه منذ حوالى شهرين قامت الثانية باستدراج المُبلغ لمسكنها ، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح ناري "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة" ، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره باستخدام هاتفه المحمول ، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة بملغ 200 ألف جنيه، و 2 إيصال أمانة على بياض.

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وعقب ذلك قام المتهم الأول بابتزازه ، والاستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه نظير عدم التشهير به ، وكذا مساومة شقيق المجنى عليه ، وإجباره على التنازل له عن السيارة ملكه بموجب توكيل بيع بالشهر العقاري، وعلل قيامهما بذلك بسبب خلافات بينه والمتهم الأول حول العمل ، وتأخره فى الإبلاغ خشية افتضاح أمره.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الإيصالات والهاتف المحمول وكارت ميموري "يحويان مقاطع تصوير المجنى عليه" ، وطبنجة صوت المستخدمة في الواقعة ، وقرر بيعه السيارة بمبلغ 150 ألف جنيه لأحد الأشخاص وشرائه بثمنها شقة بدائرة قسم شرطة بدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.