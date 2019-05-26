بيان عاجل بالبرلمان لاستدعاء وزير التعليم لحل أزمة المعلمين المؤقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب إبراهيم عبدالوهاب عضو مجلس النواب، عن دائرة المنتزة أول بالإسكندرية، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن تجديد عقود المعلمين الذين يعملون بشكل مؤقت، وتنتهي مدة التعاقد معهم بنهاية الشهر الجاري.

وأكد "عبدالوهاب"، في بيانه اليوم، على ضرورة وضع مطالب أعضاء نواب البرلمان باستدعاء وزير التربية والتعليم لبحث هذه الأزمة خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، للاستماع إلى رأيه النهائي، والوصول لحلول مُرضية لآلاف المعلمين الذين سيتضرروا من إنهاء عقودهم ومن ثم وقف مصادر رزقهم.

وأوضح نائب المنتزة أول، أن تجديد عقود هؤلاء المعلمين في صالح وزارة التربية والتعليم قبل أن يكون في صالح المعلمين أنفسهم، فهؤلاء أصبحوا مؤهلين نتيجة الخبرات والدورات التدريبية والتأهيلية التي حصلوا عليها، ودفعت الوزارة ملايين الجنيهات من ميزانيتها لإعداد هؤلاء المعلمين جيدًا.

وتابع: "علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أوضاع هؤلاء المعلمين وأسرهم، الذين لا أمل لهم سوى الوقوف بجانبهم في أزمتهم، والحفاظ على حقوقهم المشروعة، بعدما أفنوا أعمارهم في المراحل الدراسية، ومابين عشيةً وضحاها تخرج علينا وزارة التربية والتعليم بإنهاء عقود هؤلاء المعلمين، دون الاعتبار لمصير هؤلاء والنتائج الوخيمة المترتبة على هذا القرار، بما له من تأثير سلبي ونفسي على حياتهم".