فرج عامر: وزيرة التضامن تفكر "خارج الصندوق" لمواجهة الانفجار السكاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتفكير وزيرة التضامن الاجتماعي، لمواجهة الأزمة السكانية التي أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على مسيرة الاصلاح الاقتصادى.

وأعلن "عامر"، في بيان اليوم الأحد، تأييده لفكر الوزيرة، ووصفة بـ"خارج الصندوق" لمواجهة غول الانفجار مشيدًا بتنفيذ برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر برنامج تكافُل، وبدء الوزارة في استخدام آليات فنية متمثلة في مسرح الشارع على مدى أيام وليالي رمضان للتوعية بالقضية السكانية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على التأثير الهام لمثل هذه النوعية من الأدوات بقربها من المتلقى وتنفيذ 20 عرضًا على مستوى 20 مركزا بمحافظات المشروع، على أن تقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج خاصة مع التقدم الذي يجده البرنامج، حيث تم تنفيذ 946 ألف111 زيارة طرق أبواب خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019، وتحويل 141ألف و300 سيدة للوحدات الصحية.

يذكر أن برنامج 2 كفاية يستهدف رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، ويستهدف الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، ويتم ذلك يتم بالتعاون مع ٩٢ جمعية أهلية وبتمويل يصل إلى ١٠٠ مليون جنيه في المحافظات العشر الأكثر فقرا.​