السوريون الأكثر إقبالًا.. فحص 36 ألف أجنبي ضمن "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، فحص 36 ألفًا و134 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس

عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس سي بحملة "100 مليون صحة".

وأطلقت وزارة الصحة، المبادرة رسميًا في الأول من شهر مايو الحالي وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12

إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

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ولفتت إلى أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح: السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون،

مؤكدة أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون

صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصًا على مسح كافة المواطنين.

ويمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع

الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.