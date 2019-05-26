حملة بمهبط مطار القاهرة لإزالة الحشائش الموجودة علي ممرات الإقلاع والهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

شنت شركة ميناء القاهرة الجوي حملة لإزالة الحشائش الموجودة بممرات الإقلاع والهبوط في مهبط مطار القاهرة الدولي، والتي تمثل خطورة من تواجدها بسبب إعاقة رؤية الطيار للوحات الإرشادية، أو الأضواء الليلية على المدرج والممرات بخلاف اختباء الزواحف والحيوانات، والتي يمثل تواجدها أيضا خطورة داهمة على تحركات الطائرات وسلامة الأفراد على أرض المهبط، كما أنها تمثل تربة خصبة لتجمع الطيور والتي تمثل خطورة على سلامة الطائرات .

قالت مصادر بالمطار: تتم إزالة الحشائش بطول المدرج للإقلاع والهبوط وعلى جانبي المدرج وليس جانب واحد فقط، كذلك بإزالة وتقليل منسوب التراكم المطاطي، المتواجد على المدرج من جراء هبوط وإقلاع الطائرات، لرفع كفاءة المدرج أمام حركة الهبوط والإقلاع على المدرج .

وأشارت المصادر إلى أنه يتم رفع كفاءة المدرجات والممرات الفرعية داخل أرض المهبط، بخلاف تنظيف كافة اللوحات الإرشادية والأنوار والعدسات من الأتربة وتغيير وتقوية شدة الإضاءة التي تحتاج لذلك لمساعدة الطيارين على رؤية أفضل، وذلك بالتنسيق التام بين الإدارات المختلفة.​