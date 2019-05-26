النقل: إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكة الحديد في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قررت وزارة النقل إلغاء كل تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية ليصبح الركوب في القطارات للمواطنين، بمن فيهم موظفو الهيئة، من خلال التذكرة.

وأجرى وزير النقل، بحسب بيان صحفي الأحد، جولة تفقدية اليوم بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، كما تفقد قطار أبوقير وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر برمسيس، حيث تابع الوزير انتظام العمل وتوافر التذاكر خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك واطمأن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستقل الوزير قطار ٩٨٠ حتى الإسكندرية، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. ​