خطيبته ردت الشبكة.. انتحار عامل شنقًا داخل "عش الزوجية" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تخلص عامل، من حياته، شنقًا، اليوم الأحد، داخل الشقة التي أعدها للزواج، وذلك بعدما ردت له خطيبته الشبكة بقرية "القبة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "علي.ع.ح.س" 30 سنة، عامل بمدرسة للتعليم الأساسي، مشنوقًا داخل غرفة بإحدى الشقق السكنية بقرية "القبة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

انتقل رجال مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، وتبين انتحار الشاب داخل شقته التي كان قد أعدها لتكون عشًا للزوجية، فيما أكدت أسرته على أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة بعدما ردت خطيبته الشبكة له، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.