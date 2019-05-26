برلماني: التوسع في المجمعات الصناعية يحقق استراتيجية الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسير بخطى سريعة لتحقيق مزيد من النمو الصناعي، مشيدًا بقرب الانتهاء من إنشاء وترفيق مجمعين صناعيين بالغردقة والإسكندرية، بالإضافة إلى الانتهاء من 8 مجمعات صناعية بحلول أكتوبر المقبل و3 في مارس 2020.

وأوضح "متولي" في بيان اليوم الأحد، أن هذه المجمعات تنتشر في أنحاء الجمهورية المختلفة، لذلك فهي توفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات، كما أنها تتضمن مجالات عدة لتحقيق التنوع والارتقاء بمختلف الصناعات، خاصة التي تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها في السوق المحلية، وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة في زيادة نمو القطاع الصناعى ودفع الاستثمارات الصناعية، تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، والوصول بالاقتصاد إلى قائمة أكبر 30 اقتصادًا فى العالم بحلول عام 2030.​