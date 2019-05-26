أخبار مصر | خلال سحور "شمال الجيزة".. "عاشور" يكلف بتطوير نادي محامين العجوزة (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال سحور "شمال الجيزة".. "عاشور" يكلف بتطوير نادي محامين العجوزة (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك سامح عاشور، نقيب المحامين، في حفل السحور الذي نظمته فرعية شمال الجيزة، اليوم الأحد، بنادي المحامين النهري بالعجوزة.

وكلف "عاشور"، خلال كلمته على هامش حفل السحور، مجلس فرعية شمال الجيزة، بإعداد تصور لتطوير نادي المحامين النهري في العجوزة بالشكل الأمثل الذي يليق بالمحامين، من خلال مكتب استشاري هندسي.

وقال "عاشور"، إن النقابة عانت خلال السنوات الماضية من أجل تطوير المحاماة، والدفاع عنها، وحمايتها من التزايد العددي في جداول النقابة، نتيجة لما تفرزه كليات الحقوق من خريجيين بالألاف سنويا، ولا يحتاج لهم سوق العمل القانوني، إضافة لتواجد ظاهرة غير المشتغليين، مما دفع النقابة لضبط جداولها.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن إنشاء أكاديمية للمحاماة، يلتحق بها خريجي الحقوق الراغبين في العمل بالمحاماة، وعقب اجتياز الدراسة بها سيخضعون لاختبار يكون اجتيازه شرطا للقيد بالنقابة، كما هو معمول به في الدول الأوروبية.

وشدد، أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان النقابة لأداء واجبها الدستوري كشريك للسلطلة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة دولة القانون، وكفالة حق الدفاع، مضيفا: "المجتمع يجب ألا يشعر بوجود فارق بين المحامي، ووكيل النيابة، أو القاضي، وذلك كله في صالح منظومة العدالة".

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ونوه "عاشور"، إلى أن تعديلات قانون المحاماة تؤكد على الحماية المهنية للمحامي أثناء عمله، وتفعل مواد الدستور المتعلقة بذلك، وخاصة انسحاب الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحكمة، إلى جهات التحقيق والاستدلال.

وفي سياق متصل، أكد "عاشور"، أن أموال المحامين لن تنفق إلا عليهم، متابعا: "النقابة بدأت في تنقية جداولها من غير المشتغلين وفقا لضوابط موضوعية يتساوى فيها الجميع، ومن غير المقبول أن نتثبت من اشتغال أي عضو من خلال شهادة من النقيب العام، أو عضو مجلس، أو النقيب الفرعي".

وعن محامية الهرم المصابة بالسرطان، أوضح: "الأستاذة كريمة لم تقدم أي أدلة اشتغال منذ عام 2013، وبالتالي لم تجدد الاشتراك، وأسقط قيدها بقوة القانون، ولذلك لم يكن باستطاعة مجلس النقابة أن ينفق لها أي مساعدة مالية في علاجها".

وأردف نقيب المحامين: "عرض عضوا مجلس النقابة الفرعية عماد عويان، ونادي سعفان، الأمر علي منذ أيام وقمت بالاتصال في حضورهما برئيس جامعة القاهرة، الذي تواصل بدوره برئيس المركز القومي لعلاج الأورام، ثم أبلغني بأنهم في انتظار المريضة صباح اليوم التالي لبدء علاجها".

واستطرد: "في اليوم التالي اتصلت هاتفيا بعضوي مجلس الفرعية لأعرف ما تم، وأبلغاني أن أهل الأستاذة كريمة رفضوا الذهاب للمركز القومي لعلاج الأورام حتى لا تعرف بمرضها، ثم توفت في اليوم التالي".

حضر حفل السحور، كل من، يحيى التوني أمين الصندوق، مجدي سخى وكيل النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، ومحمد كركاب، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وكمال مهنى، ومصطفى البنان، وأسامة سلمان، وصالحين امهدي، ومحمد عريضة، وعيسى أبو عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد البهنساوي نقيب محامين شمال الجيزة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، والبرلمانيين محمد إسماعيل، وعمرو أبو اليزيد.