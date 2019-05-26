أخبار مصر | "التعليم": أكثر من 379 ألف طالب أدوا امتحان الرياضيات على "التابلت" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": أكثر من 379 ألف طالب أدوا امتحان الرياضيات على "التابلت" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا إمتحان الرياضيات على التابلت اليوم وصل لـ 379370 طالبا وذلك خلال الفترة الصباحية للمدارس الحكومية.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2019-2018 تستأنف اليوم الأحد الموافق 2019-5-26، لمادة الرياضيات في للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهرًا للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.