أخبار مصر | "الأطباء" تطالب الصحة بسرعة التدخل لحل أزمة "البورد المصري"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تطالب الصحة بسرعة التدخل لحل أزمة "البورد المصري"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الأطباء، خطابًا لوزارة الصحة والسكان لحل أزمة البورد المصري، التي ما زالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، الذي يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية.

وأوضحت النقابة، أنه ورد إليها المئات من الشكاوى من شباب الأطباء، بعد رفض إدارة البعثات منحهم خطاب بدء التدريب بالبورد للدفعة الثانية، رغم حصولهم على كافة الموافقات من جهة عملهم الأصلية.

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وطالبت نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتدخل لتحديد مصير الأطباء، لافتة إلى أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، وكان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء فى التدريب، مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رمزى 600 جنيه.

وتابعت: إن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، رغم وضوح النصوص القانونية التى تحفظ حقهم فى الراتب، والتى تحمل جهة العمل لرسوم التدريب.

وطالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بسرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياسًا على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.