أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالبن "التعليم" بالتحقيق في تداول أكواد امتحانات أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالبن "التعليم" بالتحقيق في تداول أكواد امتحانات أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، علي صعوبة أغلب أسئلة إمتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك شكاوي من صعوبة أسئلة الإمتحان التي وصفها بعض الطلاب وأولياء أمورهم ب" التعجيزية"، مشيرة إلي حدوث تسريب وتداول أكواد نماذج الإمتحانات بين الطلاب في وسائل التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار غضب أولياء الأمور، لأن ذلك يقضي علي تكافؤ الفرص وضياع مجهود الطلاب المجتهدين، مطالبة الوزارة بفتح تحقيق في تسريب وتداول أكواد نماذج الإمتحانات.

ولفتت عبير النظر إلي تلقي الاتحاد شكاوي من صعوبة التعامل بواسطة " قلم التابلت" خلال الإمتحانات، فضلا عن كبر حجم الخط وهو مايمثل اعاقه لهم، مؤكدين أن الإمتحان يحتاج إلي وقت طويل للإجابة علي جميع الأسئلة.

