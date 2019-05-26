شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان مادة الرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 لمادة الرياضيات، في الساعة التاسعة صباحاً، للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، أمس السبت، إن الامتحانات تستمر وفقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.