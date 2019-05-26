شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حملة تفتيش على المنشآت السياحية والصناعية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع فريق التفتيش بفرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم خطة التفتيش البيئي الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام لمتابعة التزام المنشآت المختلفة بالاشتراطات والمعايير البيئية. وتفقد الفريق عددا من المنشآت السياحية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات. كما قامت لجنة من التفتيش والمعمل بفرع الفيوم بالاشتراك مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش بالمرور على مصنع للأدوات الزجاجية بمدينة الفتح الصناعية بكوم أوشيم بالمرحلة الثانية، وتبين من المعاينة وجود بعض المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات. حملة تفتيش على المنشآت السياحية والصناعية بالفيوم

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