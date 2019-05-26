شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: تذليل العقبات أمام الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعة القاهرة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم بالجامعة، وحضر الجولة الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأكد الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أهمية تذليل العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات، مطالبا الجميع بتطبيق كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
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