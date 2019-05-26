شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. غلق باب التقديم فى منحة حضور أسبوع القاهرة للمياه للصحفيين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه، الخميس المقبل باب التسجيل فى التقديم للمنحة المقدمة لـ 5 صحفيين من الدول ذات الدخل المنخفض للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه فى نستخه الثانية، لإعداد موضوعات صحفية حول فعاليات الأسبوع وقضايا المياه لرفع الوعى بين المواطنين فى دولهم.

وحددت اللجنة المنظمة شروط التأهل للحصول على المنحة، بأن يكون المتقدم مواطناً فى إحدى الدول المدرجة كدولة ذات دخل منخفض من قبل البنك الدولى، ويجب أن يكون المتقدم صحفيا فى جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تليفزيونية، وأن يكون المتقدم قادراً على إظهار دليل على أنشطة الصحافة المستقلة حول قضايا المياه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأن يكون الصحفى المتقدم للحصول على المنحة لديه اهتمام موثق بالمياه والقضايا المتعلقة بها.

وتشمل المنح المقدمة، تذكرة طيران ذهابا وإيابا إلى القاهرة، وسيلة النقل بين المطار والفندق عند الوصول والمغادرة، رسوم تسجيل أسبوع كامل لأسبوع القاهرة للمياه، الإقامة فى فندق خلال انعقاد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

Advertisements

يذكر أن اللجنة المنظمة انتهت من تحديد محاور الأسبوع فى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.

ويعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

وأسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.