شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين لطيف شمالا حار على باقى الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وبحسب توقعات خبراء الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية 28/ 14، ومطروح 26/ 16، وسوهاج 40/ 24، وقنا 42/ 25، وأسوان 44/ 30 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الاثنين لطيف شمالا حار على باقى الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.