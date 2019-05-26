شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين لطيف شمالا حار على باقى الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وبحسب توقعات خبراء الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية 28/ 14، ومطروح 26/ 16، وسوهاج 40/ 24، وقنا 42/ 25، وأسوان 44/ 30 درجة.