شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد النقيب محمد صلاح الدين إلى رتبة الرائد (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بترقية اسم الشهيد النقيب محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين ياسين أبوالنور، الضباط بمديرية أمن شمال سيناء سابقاً استثنائياً إلى رتبة الرائد . وللإطلا على نص القرار:

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