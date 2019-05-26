شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تعفي 300 متر سجاد متبرع بها لفرش مسجد من الرسوم والأرضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو شهرين من استقبال ميناء سفاجا البحري كمية من السجاد المتبرع به أحد المواطنين لفرش أحد المساجد بمحافظة الغربية والتحفظ عليه بإدارة جمرك الميناء لعدم تحديد جهة لاستلامه نجحت الجهود التي قام بها اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في إصدار قرار من مسؤولي إدارة جمارك سفاجا بالإعفاء الجمركي عن ٣٠٠ متر من السجاد.

كان قد تبرع بالسجاد أحد المواطنين العاملين بالخارج لفرش أحد المساجد بمدينة المحلة الكبري وذلك بإعفاء السجاد من قيمة الرسوم الجمركية والأرضيات لعدم مخاطبة مديرية أوقاف الغربية بأن السجاد متبرع به من أحد المواطنين لفرش مسجد.

وعلي الفور تم التنسيق مع مسؤولي ميناء سفاجا وإدارة الجمارك باعفاء السجاد من الرسوم الجمركية ورسوم الارضيات وتسليمه لمندوب الأوقاف.