شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المشاركين في مبادرة «شواطئ بلا غرقى» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسعي محافظة البحر الأحمر لتكوين فرق تأمين للشواطئ للعامة والخاصة بالقري السياحية وحمامات السباحة وذلك على أسس علمية في التعامل مع الغريق وكيفية الإنقاذ الأمن على الشواطئ العامة أو الخاصة وعمل الاسعافات الاولية له وذلك حسب تصريحات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر امام المشاركين في مبادرة شواطئ بلا غرقي على مستوى المحافظة والذين تك تكريمهم .

ووجه «عبدالله» الشكر لمسؤولي مجمع اعلام الغردقة ومؤسسة (safe line) للانقاذ على مجهودهم لأنجاح المبادرة وتعاونهم مما يؤكد على مدى تعاون أجهزة الدولة في تحقيق أهدافها.

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واضاف المحافظ ان الانقاذ يعد اهم عوامل الحفاظ على السياحة بالمدينة الساحلية، نظراً لأنها الصناعة الأولى بالمحافظة وهي السياحة ترتكز بشكل أساسي على سياحة الشواطئ.

يذكر أن المبادرة التي اطلقها مجمع اعلام الغردقة واحدي مؤسسات السلامة والانقاذ انطلقت فعاليتها شهر مارس الماضى واستمرت على مدى شهرين بهدف خلق بيئة امنة بكافة ارجاء المسطحات المائية وسلامة مرتاديها عن طريق تنمية وتطوير ثقافة الانقاذ وتشجيع روح التطوع واحترام قواعد وانظمة الشاطئ، والارتقاء بوعى معايير السلامة مع خلال خلق بيئة امنة وواعية عن طريق نشر الوعى بثقافة التعامل مع حالات الغرق وانقاذها وتثبيت الحالة حتى وصول المساعدة الطبية والمبادرة هي محاولة للتعاون بين جميع المؤسسات والقطاعات المعنية بسلامة مرتادى المسطحات المائية.

كما قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بتقديم ثلاث منح عمل لمدة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر وقدمت المؤسسة المنظمة عدد 3 منحة عمل لمدة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر وتكريم الحاصلين على منحة العمل.