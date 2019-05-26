شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج مدرسة «جمال نظيم الفندقية» بالغردقة بعد إعادة تصحيح الأوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت نورا فاضل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي الفندقى بمدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة، وذلك بعد إعادة تصحيح أوراق الإجابة مرة أخرى، حيث ارتفعت نسبة النجاح من 29 إلى 59%، حيث نجح 59 طالبًا من إجمالي 95، وذلك بعد إعادة تصحيح أوراق الإجابة من قبل اللجنة المشكلة من المديرية لإعادة تصحيح أوراق الإجابة بعد كانت إدارة المدرسة قد أعلنت النتيجة الأسبوع الماضي بدون اعتمادها من الإدارة بنسبة نجاح 29%.

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حيث بلغ عدد الناجحين 28 طالبًا من إجمالي 95 طالبا، بنسبة نجاح 29%، وسلمت إدارة المدرسة الشهادات معتمدة للطلاب.

وقررت مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر إحالة مديرة مدرسة جمال نظيم الثانوية الفنية الفندقية بالغردقة للتحقيق لإعلانها نتيجة الصف الأول بالمدرسة دون اعتمادها من مسؤولي الإدارة أو المديرية.

كانت إدارة مدرسة جمال نظيم الفندقية قد أعلنت نتيجة الصف الأول الثانوي دون أن تعتمد من الإدارة أو المديرية، حيث بلغ عدد الناجين 28 طالبا من إجمالى 95 طالبا وقد تم تسليم الشهادات معتمدة من إدارة المدرسة للطلاب وتجمع عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة جمال نظيم الفندقية أمام مديرية التربية والتعليم وإدارة الغردقة التعليمة للتقدم بشكاوى بعد رسوب أغلب طلاب الصف الأول بعد أن أعلنت المدرسة النتيجة.

اعلان نتائج مدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة بعد اعادة تصحيح اوراق الاجابات

اعلان نتائج مدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة بعد اعادة تصحيح اوراق الاجابات