شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة تفتيش على المنشآت السياحية والصناعية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق التفتيش بفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، حملة للتفتيش على عددا من المنشآت السياحية والصناعية، ضمن متابعة خطة التفتيش البيئى الدورية التى يتم تنفيذها على مدار العام لمتابعة التزام المنشآت المختلفة بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وقد تم المرور على عدد من المنشآت السياحية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

كما قامت لجنة من التفتيش والمعمل بفرع الفيوم بالاشتراك مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على مصنع للأدوات الزجاجية بمدينة الفتح الصناعية بكوم اوشيم بالمرحلة الثانية، وتبين من المعاينة وجود بعض المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات.

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