شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار إزالة عقارات وعشش منطقة ترعة الطوارئ بالسلام أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر حى السلام أول فى خطة نقل أهالى منطقة ترعة الطوارئ، وإزالة المبانى العشوائية، فى ظل الجهود التى تقدمها الدولة اتجاه المواطنين للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، إنه تم استكمال أعمال إزالة عدد من العشش والحجرات وبعض المساكن على ترعه الطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم إزالة مساحة 60 متر عمق، ويتم تسكين الأسر بشكل فورى فى مشروع أهالينا 1 الذى يقع على بعد خطوات من المنطقة.

وأضاف رئيس حى السلام أول، لـ"الخليج 365"، أن إزالة المنطقة تأتى فى إطار خطة تطوير العشوائيات ولتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" والذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة، مشيرا إلى أن المبانى التى يتم إزالتها مقامة على أراضى أملاك دولة.









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