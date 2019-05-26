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صور.. استمرار إزالة عقارات وعشش منطقة ترعة الطوارئ بالسلام أول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر حى السلام أول فى خطة نقل أهالى منطقة ترعة الطوارئ، وإزالة المبانى العشوائية، فى ظل الجهود التى تقدمها الدولة اتجاه المواطنين للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، إنه تم استكمال أعمال إزالة عدد من العشش والحجرات وبعض المساكن على ترعه الطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم إزالة مساحة 60 متر عمق، ويتم تسكين الأسر بشكل فورى فى مشروع أهالينا 1 الذى يقع على بعد خطوات من المنطقة.

وأضاف رئيس حى السلام أول، لـ"الخليج 365"، أن إزالة المنطقة تأتى فى إطار خطة تطوير العشوائيات ولتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" والذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة، مشيرا إلى أن المبانى التى يتم إزالتها مقامة على أراضى أملاك دولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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