شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 750 جنيها منحة عيد الفطر لعمال السكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو الموافقة على صرف منحة عيد الفطر بواقع 750 جنيها لكل العاملين بهيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق، وأنه سيتم الصرف بدءا من اليوم الأحد.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو لـ"الخليج 365"، أن منحة عيد الفطر سيستفيد منها كافة العاملين الذين يقترب عددهم من 60 ألف عاملا، حيث اعتاد العاملون على صرف هذه المنحة فى الأعياد.
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