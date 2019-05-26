شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم خطابات الندب لأكثر من 150 ألف مشاك بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة، ولجان الإدارة تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات ما بين مراقب وملاحظ ورئيس لجنة ومقدرى درجات. وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن خطابات الندب سوف تسلم لأكثر من 150 ألف معلم يشاركون فعليا فى أعمال الامتحانات. وأوضحت المصادر أن الامتحانات تستوعب قرابة 90 ألف ملاحظ إضافة إلى مراقب ورئيس لجنة وعضو أمن ومصحح، مضيفة أن كتيبة تعمل فى الامتحانات وكل شخص له دور محدد يقوم به وفقا للتعليمات والتوجيهات المحددة له.. Advertisements وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسليم خطابات الندب لأكثر من 150 ألف مشاك بامتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.