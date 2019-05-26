شكرا لقرائتكم خبر عن 380 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا عبر "التابلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى قرابة 380 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، وسط حالة من الهدوء واستقرار العمل فى منصة الامتحانات الإلكترونية.

وقالت مصادر مسؤولة، إن هناك متابعة لحظية لكل خطوات الامتحان الإلكترونى اليوم، للتعامل مع أية مشكلة قد تظهر بشكل مفاجئ، فى ظل استعداد كامل من مسؤولى التطوير التكنولوجى فى المدارس والمديريات والإدارات، وتوفير فريق كامل فى كل لجنة امتحان لإزالة أية عقبات قد يواجهها الطلاب، وحتى الآن تسير أعمال الامتحان بشكل طبيعى.

وأوضحت المصادر، أن الطلاب المستهدفين بأداء الامتحان بشكل ورقى، فى المدارس التى لم تكتمل بنيتها التكنولوجية أو طلاب المنازل والسجون، يؤدون امتحانهم اليوم بشكل مستقر، ودون شكاوى أو معوقات.

يُذكر أن 585 ألفا و980 طالبا وطالبة يخوضون امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك على فترتين: الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.