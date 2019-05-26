شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. اعرف أهمية المثلثات والرسوم التحذيرية على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمضى آلاف الناس على المحاور والطرق السريعة، منهم من يعرف حقوقه وواجباته، وبينهم من يسير غير عابئ بأى شىء، سواء ضوابط المرور وقواعده، أو الإجراءات والاحتياطات التى تكفل سلامته وتصون حياته وحياة الآخرين.

الطبيعى أن يعرف كل الناس قواعد المرور وضوابطه، ومعانى الإشارات والعلامات التى يرونها على الطريق، لكن هذا غير صحيح على طول الخط، إذ إن كثيرين من الناس لا يعرفون مثلا أهمية المثلثات والرسوم التحذيرية، ودورها فى الحد من الحوادث!

الرسوم التحذيرية:

هى العلامة التى تُوضع فى مكان محدد من أجل تنبيه السائق وتحذيره بأنه سيواجه خطرا من نوع محدد فى الطريق التى يسلكها، وعادة ما تُثبّت على جانب الطريق قبل مسافة مناسبة من مكان الخطر.

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أشكال الرسوم:

تتّخذ كل العلامات شكلا واحدا، وهو مثلث متساوى الأضلاع مخطط باللون الأحمر من كل أضلاعه، وقاعدته نحو الأسفل، أما رأسه فيتجه إلى فوق، وتكون المساحة الموجودة بداخل المثلث باللون الأبيض، أما الرسم التحذيرى فيكون باللون الأسود.

مسافات الرسوم:

يختلف الرسم التحذيرى باختلاف نوع الخطر الذى يواجهه السائق، كما يمكن أن تشتمل العلامة التحذيريّة على مقدار المسافة التى تفصل السائق عن مكان وجود الخطر، ومنها العلامات التحذيريّة بوجود انعطاف حاد أو سكة حديدية أو طريق زلق.