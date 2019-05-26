بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية. وفيما يلي نص القرار..

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