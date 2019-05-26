مسؤولان يكشفان كواليس مفاوضات رفع الحظر السعودي عن البصل بعد 5 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس السبت، رفع الحظر السعودي عن محصول البصل المصري، بعد 5 أشهر متواصلة.

وكشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، أن الجانب المصري ونظيره السعودي اتفقا على عدة محاور لرفع الحظر عن استيراد محصول البصل المصري أبرزها حظر الشركة المخالفة التي تصدر شحنة غير مطابقة للمواصفات، بعد إخطار الجانب المصري.

وأكد العطار، في تصريح خاص لمصراوي، أن وزير الزراعة المصري التقي بنظيره السعودي نهاية الشهر الماضي لتدعيم المفاوضات القائمة بين الحجر الزراعي المصري ونطيره السعودي، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي كان قد تعهد باستئناف التصدير وهو ما أعلنه اليوم.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن "المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت قد حظرت المحصول بسب ارتفاع متبقيات المبيدات بإحدى الشحنات، ولكن أبلغناهم بمعايير المبيدات في المحصول وتقدير الاتحاد الأوربي والدول الأسيوية التي لم تحظر المحصول"، مضيفًا أن "المحصول جاء في المركز الثالث من حيث كمية التصدير عقب الموالح والبطاطس، لذا اتفقنا علي الإبلاغ قبل تعليق التصدير".

واحتل محصول "البصل"- المركز الثالث في قائمة المحاصيل الأكثر تصديرا هذا العام بحسب بيانات وزارة الزراعة، حيث بلغ مليونًا و410 آلاف طن.

Advertisements

من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن العلاقات الطيبة بين البلدين أسهمت في العودة، موضحًا أن وزير الزراعة زار السعودية في يوم 26 من الشهر الماضي برئاسة وفد مكون من الحجر الزراعي ومعمل متبقيات المبيدات.

وأضاف القرش لمصراوي أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت قرارًا بحظر أي مصدر مخالف للتصدير أو السوق المحلي يتجاوز يتم إيقافه لمدة 6 أشهر وفي حال التكرار يتوقف لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة قطعت شوطًا كبير في الحد من حظر الصادرات الزراعية المصرية، حيث شهد عام 2018 رفع الحظر عن جميع الشحنات وبجانب رفع الحظر عن البصل هذا العام والذي كان مقررا من قبل دولة السعودية فقط، مؤكدًا أن تلك المعايير تتخذ من أجل الحفاظ على وتيرة التصدير المتزايدة.

يذكر أن المملكة كانت قد قررت حظرًا مؤقتاً على استيراد البصل من مصر في 19 يناير الماضي، بسب إحدى الشركات المصرية دون إخطار الجانب المصري.

اقرأ أيضًا..

رسميًا.. الزراعة تعلن رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري