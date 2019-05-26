​أخبار متوقعة اليوم: استكمال امتحانات أولى ثانوي.. ونهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ
القاهرة.. يبدأ وفد مكون من بعض الشركات الجيبوتية، وممثلين عن وزارة التجارة الجيبوتية زيارة إلى مصر تستمر 4 أيام؛ لبحث إمكانية استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة من مصر، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالرقابة على الجودة.
القاهرة.. تبدأ الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.
بروكسل.. تصوت 21 دولة أوروبية لاختيار 751 نائبا أوروبيا في الانتخابات الأوروبية التي بدأت في سبع دول الخميس الماضي.
بكين.. يبدأ رئيس النيجر "محمدو إيسوفو" زيارة دولة إلى الصين تستمر حتى 30 مايو، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.
الإسكندرية.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك و نهضة بركان المغربي في عودة نهائي كأس الكونفدرالية وذلك في العاشرة مساء على استاد برج العرب.
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