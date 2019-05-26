صحف القاهرة: مباحثات السيسي والبرهان وإطلاق أول مدينة رقمية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

حازت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القارة السمراء بمناسبة الاحتفال "بيوم إفريقيا" على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الأحد، التي أبرزت تأكيد الرئيس السيسي أن القارة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة للتنمية الممثلة في (أجندة 2063).

وسلطت الصحف الضوء على زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالية بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ولقاء الرئيس السيسي معه في قصر الاتحادية، وبرزت في الصحف أيضا مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس السيسي، في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بالعاصمة الجنوب إفريقية (بريتوريا).

وتناقلت الصحف بيان وزارة الخارجية الذي أكد أن مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لأفريقيا على كل المناحي، وأبرزت الصحف في ضوء ذلك إطلاق الخارجية حملة على مدى يوم أمس باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفالات بيوم أفريقيا للعام الحالي تشمل تسليط الضوء على جوانب من الإسهامات المصرية في دعم مسار العمل الأفريقي المشترك.

واهتمت الصحف - كذلك - بإطلاق الرئيس السيسي مشروع بورسعيد المدينة الرقمية الأولى في مصر الشهر القادم، كما تابعت الصحف إعلان وزارة البيئة أن مصر وضعت استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية عبر حزمة من الإجراءات تشمل تقوية البناء المؤسسي بتشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ.

وفي الشأنين الإقليمي والدولي، تابعت الصحف تواصل تراشق الحرب الكلامية بين أمريكا وإيران، حيث هددت طهران أمس بإغراق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ وأسلحة سرية، كما أبرزت الصحف حالة الترقب والقلق التي تسود الأوساط الأوروبية على خلفية انتظار نتائج البرلمان الأوروبي، حيث تشارك اليوم 21 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان في سباق الانتخابات الأوروبية في يومها الرابع الأخير.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس السيسي المكثف، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة تاريخية إلى القارة السمراء بمناسبة الاحتفال بـ"يوم أفريقيا".

ونقلت الصحف كلمة الرئيس حيث أكد الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الإفريقى أن قارة إفريقيا تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموح للتنمية الممثلة فى أجندة 2063، مشيرا إلى أنه يوما بعد يوم تزداد فعاليات الجهود المشتركة فى إيجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها.

وأبرزت الصحف تحية الرئيس التي وجهها إلى أبناء إفريقيا العزيزة داخل القارة الأم وفي سائر أرجاء المعمورة بمناسبة يوم إفريقيا، مشيرا إلى أن تلك الذكرى التاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ودشنت عهدا جديدا فى مسار التضامن الإفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة الغالية. ففى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الأفريقى ووضعوا لبنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري وشيدوا جسور عبور إفريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

وذكرت الصحف أن الرئيس قال إنه في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة من المهم العمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص إلى جانب جهود الحكومات الإفريقية، بتشجيع سواعد أبناء إفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية؛ بما يُسهم فى استكمال مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الأسواق الإفريقية، ويساعد فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التى نستعد معا للاحتفال بدخولها حيز النفاذ فى القمة الاستثنائية المقررة فى يوليو المقبل بجمهورية النيجر الشقيقة.

وفي نشاط رئاسي آخر، أبرزت صحيفة (الجمهورية) - في صدر صفحتها الأولى - استقبال الرئيس السيسي أمس بقصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي سيطلق الشهر المقبل مشروع بورسعيد المدينة الرقمية الأولى في مصر، مشيرة إلى أن المدينة تحولت إلى خلية نحل على مدار الساعة بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الاتصالات والوزارات المعنية.

وأضافت الصحيفة أنه تم تشكيل إدارة خاصة لمتابعة استكمال كافة التجهيزات الخاصة بالمشروع، ونقلت عن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان القول إن المشروع سيبدأ مرحلته الأولى في ثمانية قطاعات هي التموين والصحة والمرور ومحكمة بورسعيد والنيابة العامة والأحوال المدنية والتوثيق وإدارة خاصة بقضايا الزواج والطلاق، وتقدم هذه القطاعات خدماتها للمواطنين من خلال الشبكة الاليكترونية في أقل وقت ممكن وبكل دقة.

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في سياق آخر ، أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شارك أمس في حفل تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقيم في العاصمة الجنوب أفريقية (بريتوريا).

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد القول إن مراسم التنصيب أجريت في استاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته في مراسم التنصيب التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب أفريقي المنتخب، حيث نقل مدبولي تحيات وتهنئة الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي إلى رامافوزا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيدا من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد التعاون القاري في إطار الاتحاد الأفريقي.

وفي السياق، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية نشرت صورة الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربى الإفريقى فى أسوان، مارس الماضي، والتي أعلن خلالها عدة توصيات، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا والذي يوافق 25 مايو، ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية قالت - في بيان - إن 25 مايو من كل عام نحتفل فيه بيوم إفريقيا، وهو اليوم الذى شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الإفريقية فى عام 1963، والتى تبلورت مبادئها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المُستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، عبر توحيد الرُؤى والأهداف بين كل الدول الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن البيان "إن احتفالات هذا العام تتزامن مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى وعلى الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المُشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المُشترك ينتظر دول القارة، الأمر الذي تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يداً بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولاً إلى توفير مُستقبل أفضل لإفريقيا على كل المناحي، وعلى رأسها تحقيق التنمية المُستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلاً عن تمكين الشباب الإفريقي، وتحسين الخدمات الصحية في إفريقيا".

ونشرت الصحيفة أن وزارة الخارجية أطلقت حملة على مدى يوم أمس باللغات العربية والانجليزية والفرنسية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا للعام الحالي، شملت تسليط الضوء على جوانب من الإسهامات المصرية فى دعم مسار العمل الإفريقي المشترك.

وفي موضوع آخر، أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان وزارة البيئة أن مصر وضعت استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية عبر حزمة من الإجراءات تشمل تقوية البناء المؤسسي بتشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ وزيادة المعرفة من خلال العمل مع الجامعات ومراكز الأبحاث وزيادة توعية المواطنين بقضايا البيئة.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أشارت إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضا بناء القدرات وتقديم التدريب والتأهيل للعاملين بكافة قطاعات الدولة ووضع خطة وطنية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

إقليميا، تابعت الصحف الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة ، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن إيران اعتبرت أن إرسال واشنطن قوات للشرق الأوسط خطوة خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهتها، ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - قبل مغادرته العاصمة الباكستانية إسلام آباد عائدا إلى طهران - إن الأمريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياستهم العدائية وفي إطار إثارة التوتر في الخليج.

كما نقلت الصحيفة عن الجنرال مرتضي قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية أمس تهديده بإغراق السفن الحربية الأمريكية بطواقهما وطائراتها في مياه الخليج العربي باستخدام صواريخ و‬أسلحة سرية. وقال قرباني إنه يعتقد أن الأمريكيين العقلانيين والقادة العسكريين المخضرمين لن يسمحوا للراديكاليين الأمريكيين ببدء الحرب.

وفي أوروبا، أوردت صحيفة (الأهرام) أنه وسط حالة من الترقب والقلق في انتظار نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، تشارك 21 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان في سباق الانتخابات الأوروبية في يومها الرابع والأخير، بعد أن صوتت كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا أمس، مع استمرار مخاوف من ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في صفوف الناخبين البالغ عددهم أكثر من 400 مليون شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأى في فرنسا أظهرت تصاعد نجم مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف وحزبها التجمع الوطني، متقدمة على القائمة المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يطمح للعب دور محوري داخل البرلمان الأوروبي الجديد، ونقلت الصحيفة عن سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف - في مقابلة مع إذاعة (آر.تي.إل.) القول إنه إذا لزم الأمر، سأجادل حتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأضاف زعيم حزب الرابطة - في مقابلة منفصلة مع صحيفة (لا ستامبا) - إنه سيكون له حلفاء من زملائه الشعبويين من بريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا وغيرها.