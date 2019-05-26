مصر | محاكمة محافظ المنوفية الأسبق في "الكسب غير المشروع" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة محافظ المنوفية الأسبق في "الكسب غير المشروع" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الاحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه .

وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إداريا لجلسة ٢٦ مايو لتعذر احضار المتهم من محبسه لتصادف انعقاد الجلسة مع التصويت على التعديلات الدستورية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد

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احيل " عبد الباسط لمحكمة الجنايات بعد ان انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.