حسام موافي: الطبيب ممكن يدخل جهنم في هذه الحالة (فيديو)

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د. حسام موافي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن "جذع المخ مسئول عن جميع الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، مثل مراكز القلب والتنفس، وهذه مراكز مهمة جدا"، مشيرًا إلى مقولة "هذا الرجل مات إكلينيكيا" وهي معناها موت جذع المخ، وممكن في هذه الحالة أن يعمل القلب بشكل طبيعي، ويتم التنفس عن طريق جهاز صناعي وبالتالي تعمل معهما الكلى وباقي أجهزة الجسم. وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، على قناة "صدي البلد"، مساء السبت: لا يمكن في هذه الحالة إزالة أجهزة التنفس عن المريض.
وأشار موافي إلى أن هذه الخطوة غاية في الخطورة، وتم عمل لقاءات عديدة بشأنها مع رجال قانون، ورجال دين (مسلمين ومسيحيين) وعدد من الأطباء، ولم ينتهوا إلى رأي حاسم حتى الآن.وتابع: هناك خطأ وحيد ممكن أن يُدخل الطبيب جهنم وهو أن يكون التشخيص خاطئا، إذ يكون المريض في غيبوبة وليس هناك موت لجذع المخ، مشيرًا إلى
وأشار موافي إلى أن هذه الخطوة غاية في الخطورة، وتم عمل لقاءات عديدة بشأنها مع رجال قانون، ورجال دين (مسلمين ومسيحيين) وعدد من الأطباء، ولم ينتهوا إلى رأي حاسم حتى الآن.
وتابع: هناك خطأ وحيد ممكن أن يُدخل الطبيب جهنم وهو أن يكون التشخيص خاطئا، إذ يكون المريض في غيبوبة وليس هناك موت لجذع المخ، مشيرًا إلى أن المريض الذي دخل في غيبوبة كاملة يمكن أن يفيق في أي وقت بعكس من مات جذع المخ لديه.
ولفت موافي إلى أن الفروق بين الحالتين قليلة جدًّا، ولهذا من الصعب أن يجزم الطبيب في إحدى الحالتين إذا كان التشخيص خاطئًا.
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